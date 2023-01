Großalarm : Feuerwehrgroßeinsatz im Föhrener Industriegebiet (Fotos/Video)

Föhren/Hetzerath/Salmtal Die Feuerwehr ist am Donnerstagmittag zu einem Großeinsatz im Industriegebiet in Föhren ausgerückt. Die Lüftungsanlage eines Tiernahrungsherstellers hatte dort Feuer gefangen und das komplette Gebäude eingeräuchert.

Feueralarm im Industriegebiet Region Trier (IRT): Am Donnerstagmittag um 12.06 Uhr alarmierte die Brandmeldeanlage eines Tiernahrungsherstellers an der A1 im IRT die Feuerwehreinsatzzentrale der Verbandsgemeinde Wittlich-Land in Salmtal. Passanten, die ebenfalls eine starke Rauchentwicklung an dem Unternehmen im IRT wahrgenommen hatten, alarmierten ebenfalls die Einsatzkräfte.

Da die Feuerwehr mit einem Industriegroßbrand rechnen musste, wurden direkt zahlreiche Einsatzkräfte aus den Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Schweich sowie auch der Stadt Wittlich alarmiert und ins IRT geschickt. Ein erster Erkundungstrupp mit Atemschutzmasken sei in das Gebäude eingedrungen, um den Brandherd zu lokalisieren, sagt David Backendorf, Wehrleiter der VG Wittlich-Land, zum Ablauf. Da die Produktion in dem Gebäude vollkommen automatisch ablaufe, seien in der betroffenen Halle zum Zeitpunkt des Brandes keine Mitarbeiter anwesend gewesen. Der Brandherd wurde lokalisiert:

Im 4. Stock des Tiernahrungsmittelherstellers war ein Feuer in den „Pappfiltern“ einer Lüftungsanlage ausgebrochen, wodurch der entstandene Rauch sich laut Feuerwehr in kürzester Zeit im gesamten Gebäude verteilte. Das Feuer konnte problemlos von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis in den Nachmittag: Da sich das Filtersystem nach Angaben der Feuerwehr über sieben Stockwerke des Gebäudes erstreckt, dauerte es seine Zeit, alle Glutnester im Filter zu lokalisieren, den Filter auseinanderzubauen und die Glutnester zu löschen. Das Gebäude wurde belüftet, sodass der Rauch abziehen konnte. Der Brand sei allein auf die technische Anlage und das Rohrleitungsnetz begrenzt gewesen, sagt Backendorf. Am Gebäude sei, so sein Eindruck, kein Schaden entstanden. Von einem „Industriegroßbrand“ sei deshalb keine Rede, sagt Backendorf.

Der Wehrleiter ist mit dem Verlauf des Einsatzes absolut zufrieden: „Der vorbeugende Brandschutz durch die Brandmeldeanlage in der Produktionshalle hat sich hervorragend bewährt. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Freiwilligen Feuerwehren der VG Schweich, VG Wittlich-Land sowie der Stadt Wittlich verlief mal wieder sehr gut.“