Unfall in Föhren Lkw-Fahrer will rangieren: Ganzes Fahrzeug kippt mit Ladung um

Ein umgestürzter Lkw hat einen Einsatz in Föhren ausgelöst. Am frühen Dienstagmorgen, den 7. Mai, ereignete sich der Unfall gegen 7.15 Uhr im Neubaugebiet Föhren in der Straße “Am Bohnenfeld”.

Der Fahrer beabsichtigte hier in einer Sackgasse zu rangieren, kam in Schieflage und stürzte schließlich zur Seite um. Er konnte sich unverletzt aus dem Fahrerhaus retten.