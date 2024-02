Nach Auseinandersetzung Föhren: Unbekannter soll an Rosenmontag Mann am Boden getreten haben

In der Hauptstraße in Föhren soll es an Rosenmontag, 12. Februar, zwischen 21 und 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Das teilte die Polizei am Freitagvormittag, 16. Februar, mit. Der Pressemitteilung zufolge stritten sich eine Gruppe aus zwei Männern und zwei Frauen sowie ein weiterer Mann vor dem dortigen Dönerimbiss. „Im Verlauf des Streits sei der Mann zu Boden gestürzt und hier von einem Mann aus der Gruppe unter anderem getreten und folglich verletzt worden“, schreibt die Polizei.