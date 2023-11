Ursache noch ungeklärt Frau auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Zu dem Unfall kam es kurz nach 19 Uhr am Freitagabend. Auf einem Fußgängerüberweg in der Stresemannstraße in Trier wurde eine junge Frau aus noch ungeklärter Ursache angefahren. Nach Informationen der Polizei wurde die Frau verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Bereich abgesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion und die Berufsfeuerwehr Trier.