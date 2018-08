später lesen Polizei Frau bei Autounfall leicht verletzt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(mh) Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin aus der VG Daun bei einem Unfall in Rengen am Freitag gegen 17.35 Uhr. Ein Autofahrer aus der VG Daun befuhr die L 46 von Daun in Richtung Kelberg. In Höhe der Einmündung Rengen (K 35) bog er nach links ab.