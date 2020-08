Zeugen gesucht : Frau bei Unfall in Eckfeld verletzt

ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg. Auf einem Polizeifahrzeug warnt auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Am 05.04.2018 findet ein Verkündungstermin im Prozess um Schmerzensgeld gegen den Freistaat Bayern nach einem tödlichen Unfall statt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Eckfeld Eine 70-jährige Autofahrerin hat bei einem Unfall in Eckfeld hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie am Samstag, 1. August, gemeinsam mit einer 81-jährigen Beifahrerin mit ihrem VW Polo in der Brunnenstraße in Eckfeld in Richtung Ortsmitte.

Die Fahrerin fuhr rechts an den Fahrzeugrand und hielt dort an. Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Hyundai die Brunnenstraße in gleicher Richtung und wollte an dem stehenden VW vorbeifahren. In diesem Moment scherte die VW-Fahrerin nach links aus, um auf der Fahrbahn zu wenden. Die beiden Autos kollidierten. Die VW-Fahrerin fuhr anschließend über ein Blumenbeet und gegen die Front eines Hauses in der Brunnenstraße. Die 81-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 5000 Euro.