Blaulicht : Frau bei Unfall in Konz verletzt - Polizei sucht SUV-Fahrer

Frau bei Unfall in Konz verletzt - Polizei sucht SUV-Fahrer

Bei einem Unfall in Konz ist eine Frau verletzt worden. Warum die Polizei nun einen flüchtigen Fahrer sucht - obwohl er nicht den Unfall verursacht hat.

Drei Autos sind am Montagmorgen auf der B51 in Konz, Höhe Abfahrt Karthaus in Fahrtrichtung Trier, zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person verletzt.