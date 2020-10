Polizei : Frau bei Unfall verletzt  – Verursacher flüchtet

Krautscheid Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Freitag nach einem Unfall bei Krautscheid geflüchtet ist.

Eine Autofahrerin ist am Freitag, 9. Oktober, bei einem Unfall in der Nähe von Krautscheid leicht verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete. Die Frau war gegen 9.30 Uhr mit ihrem weißen Fiat auf der L 9, aus Richtung Lichtenborn/Arzfeld kommend, in Richtung Krautscheid, unterwegs. Kurz vor Krautscheid, so gibt die Frau an, sei ihr hinter einer Kurve ein Auto entgegengekommen, das auf ihre Fahrbahn kam. Sie habe gebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei nach rechts von der Straße abgekommen und habe sich mit ihrem Wagen überschlagen. Der Verursacher sei davongefahren.