Unfall : Auto stößt mit parkendem Wagen zusammen - 51-Jährige schwer verletzt

Saarburg Ein Auto ist in Saarburg von der Straße abgekommen und mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Dabei wurde dessen Fahrerin schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitag gegen 17 Uhr zu dem Unfall in der Straße "Erdenbach" in Saarburg. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen kam ein Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Dessen Fahrerin wollte gerade Gegenstände aus ihrem Fahrzeug ausladen und wurde dabei von dem Auto erfasst. Die 51-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.