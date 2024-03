Erster Schrecken Frau bringt Handgranate zur Polizei in Trier - Was dann passierte

Trier · Was Finder auf keinen Fall tun sollten, wenn sie Weltkriegsmunition finden? Richtig, sie anfassen oder gar zur Polizei transportieren. Warum die Polizei in Trier am Mittwoch einen Schreck bekam.

07.03.2024 , 10:42 Uhr

So ähnlich könnte die Handgranate ausgesehen haben, die eine Frau am Mittwoch zur Polizei in Trier brachte. Foto: Fritz-Peter Linden