Polizei : Frau erleidet Schock nach Verkehrsunfall

Erden Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Autos am Donnerstag auf der B 53 in Höhe der Lösnicher Brücke erlitt eine Frau einen leichten Schock und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 17.50 Uhr übersah ein Autofahrer, der von der Lösnicher Brücke kam, einen vorfahrtsberechtigten Wagen auf der B 53. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch erheblich beschädigt wurden, nicht mehr fahrbereit waren und daher abgeschleppt werden mussten.