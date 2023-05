Kurioser Vorfall Frau kommt aus dem Krankenhaus – Plötzlich lebt Mann in ihrer Wohnung

Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus stand für eine Frau aus dem Raum Gerolstein die Rückkehr nach Hause an. Dass die 60-Jährige sofort mit reichlich Ärger konfrontiert würde, konnte sie noch nicht wissen, bevor sie an ihrer Wohnung eintraf. Denn in ihren vier Wänden hatte sich jemand niedergelassen, der dort überhaupt nichts zu suchen hatte.