Frau mit Säugling entwendet Spirituosen

Eine Frau mit einem Säugling hat am vergangenen Dienstag hochwertige Spirituosen aus einem Lebensmittelmarkt in Saarburg entwendet. Gegen 13.10 Uhr hielt sich die 21-jährige Frau mit ihrem Säugling, der sich in einem Kinderwagen befand, in einem Saarburger Einkaufsmarkt auf.