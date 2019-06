Polizei : Frau nach Unfall leicht verletzt

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Niersbach-Greverath Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Mittwoch gegen 13 Uhr eine 35 Jahre alte Frau leicht am Hals verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen rückwärts von ihrem Grundstück in die Straße Zum Weißenstein.