Polizei : Frau nach Unfall leicht verletzt

Die Polizei im Einsatz. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Himmeroder Straße in Wittlich wurde eine 46-jährige Frau aus Wittlich leicht verletzt und anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.