Blaulicht : Unfall mit Holzlaster auf der B 257 bei Daun: Frau lebensbedrohlich verletzt

Daun/Oberstadtfeld Eine 60-jährige Autofahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun wurde bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Langholztransporter auf der Bundesstraße 257 zwischen Daun und Oberstadtfeld am Montag gegen 11.10 Uhr lebensgefährlich verletzt.

Die Frau fuhr von Daun in Richtung Oberstadtfeld. Auf Höhe der Kuppe stieß sie aus bislag ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen frontal mit einem Langholztransporter zusammen, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Dabei wurde die Fahrerin in ihrem Auto, das völlig demoliert wurde, eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Daun befreiten sie mithilfe einer Rettungsschere aus dem Fahrzeugwrack, das DRK brachte sie ins Krankenhaus nach Daun. Der Fahrer des Lkw erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Bundesstraße war noch bis in den den späten Nachmittag gesperrt, die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um Luftbildaufnahmen des Unfallortes zu machen. Zudem wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt.