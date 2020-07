Frau springt in Trier vor Fahrzeuge

Trier-Quint Die Polizei sucht Zeugen, weil am Freitag eine Frau in Trier versucht hat, Autos anzuhalten. Teilweise sprang sie sogar vor die Fahrzeuge.

Eine Frau hat sich am Freitag in Trier gefährlich verhalten. Zwischen 11 und 12 Uhr betrat sie in Trier-Quint, dortige Koblenzer Straße, die Fahrbahn und versuchte herannahende Fahrzeuge anzuhalten. Das teilt die Polizei mit.