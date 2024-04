Großeinsatz der Polizei Frau stirbt im Luxemburger Bahnhofsviertel

Luxemburg · Eine Frau ist am Montagmorgen In Luxemburg-Stadt in der Nähe der Place de Paris in der Hauptstadt ums Leben gekommen. Die Ermittlungen laufen. Was darüber bisher bekannt ist.

29.04.2024 , 14:37 Uhr

Foto: TV/Friedemann Vetter

Von Nicolas Chauty/lessentiel.lu