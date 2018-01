später lesen Hochwasser 72-Jährige stürzt bei Ließem in Ehlenzbach FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Eine 72-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Ließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in den Ehlenzbach gestürzt. Sie wurde leicht verletzt.