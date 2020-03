Polizei : Frau überrascht Täter bei Einbruchversuch in Welschbillig

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Welschbillig Eine couragierte Zeugin hat laut Polizei einen Mann am Dienstag bei einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus Im Mombricht in Welschbillig überrascht. Der Mann hatte sich Zugang zum Haus verschafft und dort nach Diebesgut gesucht.

Als er überrascht wurde, flüchtete er aus dem Anwesen und verschwand ohne Beute.

Die Zeugin beschreibt den Täter als einen etwa 1,90 Meter großen Mann zwischen 25 und 30 Jahren. Er soll blondes Haar und eine normale Statur haben und einen grauen Pullover ohne Kapuze sowie eine dunkelblaue Jogginghose getragen haben.