Blaulicht : Frauenleiche in der Mosel bei Pölich entdeckt - Polizei ermittelt (Update)

Frauenleiche in der Mosel bei Pölich entdeckt - Polizei ermittelt (Update)

Pölich Eine Leiche ist am Sonntagnachmittag bei Pölich aus der Mosel geborgen worden. Die Kripo ermittelt. Was dazu bisher bekannt ist.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage von volksfreund.de sagte, seien Polizei und Rettungskräfte gegen 14.30 Uhr vom Campingplatz in Pölich aus alarmiert worden, weil im Bereich des Sportboothafens eine Person leblos im Wasser trieb. Nach Angaben des Polizeisprechers ist die Leiche inzwischen als eine 72-jährige Frau aus der Region identifiziert. Die näheren Umstände seien noch nicht geklärt, allerdings gebe es Anhaltspunkte für einen Suizid. Die Polizei hat, wie in solchen Fällen üblich, ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, die Feuerwehr aus Schweich und Pölich sowie das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt.