Zwischenfall im Freibad Hochwald Bademeister retten Fünfzehnjährigen vor dem Ertrinken

Das wiederum haben eine Zwölfjährige und ihre beiden Freundinnen beobachtet. Die Zwölfjährige hat laut Polizei Hermeskeil um Hilfe gerufen und einen der Bademeister so auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Die beiden Bademeister hätten dann umgehend reagiert, schildert der Verwaltungssprecher weiter. Einer der beiden habe den Fünfzehnjährigen an die Wasseroberfläche zurückgeholt, aus dem Becken gezogen und per Herz-Druckmassage reanimiert. Parallel dazu habe der zweite Bademeister die Rettungskräfte alarmiert. Weiter schildert der Verwaltungssprecher: Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen waren erfolgreich. Der Jugendliche war kurz darauf wieder ansprechbar und konnte sich selbstständig aufrichten. Noch vor Ort wurde er notärztlich untersucht und zur Beobachtung mit dem Rettungswagen nach Trier ins Mutterhaus gebracht.