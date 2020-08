Tierhalter gesucht : Achtung! Schafe auf Landesstraße bei Waldrach unterwegs

Waldrach/Thomm Freilaufende Schafe auf der L149 zwischen Thomm und Waldrach haben Autofahrer während des Wochenendes aufgeschreckt. Die Polizei sucht die Tierhalter.

Wie die Polizei berichtet, haben gleich mehrere Anrufer Schafe auf der Landesstraße bei den Inspektionen in Schweich und Hermeskeil gemeldet. Die ersten Anrufe seien am Freitag eingegangen, die letzten am Sonntag. Alle Schafe seien mit Halsband und Glöckchen gekennzeichnet. Bei der letzten Meldung waren es laut Polizei drei schwarze und ein weißes Schaf.