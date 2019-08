Polizei : Fremdenfeindliche Graffiti

Osann-Monzel Die Polizei sucht Zeugen wegen Schriftzügen an einer Brücke zwischen Osann und Monzel.

(red) Nach Mitteilung der Polizei haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Freitag, 9. August, auf Samstag, 10. August, die Brücke auf der Landesstraße 47 zwischen Osann und Monzel mit fremdenfeindlichen Schriftzügen beschmiert. Beobachtungen können telefonisch (06571/9260) oder per E-Mail (piwittlich@polizei.rlp.de) an die Polizei in Wittlich mitgeteilt werden.