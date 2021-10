Fahndung : Bewaffneter Raubüberfall auf Spielkasino in Freudenburg - Täter flüchtet mit Beute

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Freudenburg Der bewaffnete Täter ist auf der Flucht, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag das Spielkasino in Freudenburg überfallen hat. Das teilt die Polizei mit. Was bisher zu dem Raubüberfall bekannt ist:

Es ist kurz nach Mitternacht, als ein mit einer Pistole bewaffneter Mann die Spielbank in Freudenburg überfällt.

Laut Polizei wurde vermutlich ein Angestellter von dem unbekannten Täter bedroht. Der Bewaffnete gelangte an Beute im vierstelligen Bereich und ist seitdem auf der Flucht.

Der Angestellte blieb nach bisherigen Angaben körperlich unverletzt. Die Fahndung nach dem Täter läuft.