Zeugenaufruf : Freudenburger Spielcasino: Polizei sucht mit Video und Fotos nach bewaffnetem Räuber

Freudenburg Die Polizei sucht mit einem Überwachungsvideo und Fotos nach einem Mann, der ein Spielcasino in Freudenburg ausgeraubt haben soll.

Nach dem Überfall auf das Burgcasino in Freudenburg in der Nacht zum 7. Oktober fahndet die Kriminalpolizei Trier nun mit Fotos des Täters und einem Video von der Tat. Diese stammen von einer Kamera am Tatort. Das teilt die Polizei mit.