Kinder verletzt Bus mit Kindern kommt bei Freudenburg von Straße ab (Fotos/Video)

Kurz vor 8 Uhr ist am Mittwochmorgen auf der L 131 kurz vor Freudenburg ein Bus aus zurzeit noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug der Linie 246 war von Saarburg kommend über Kastel-Staadt und Freudenburg zum Schulzentrum in Orscholz unterwegs und mit 26 Kindern und Jugendlichen besetzt. Es kam in einer Böschung in Schieflage zum Stillstand. Auf Bildern von der Unfallstelle ist zu sehen, dass der vordere Teil des Gelenkbusses im Straßengraben steht. Der hintere Busteil am Fahrbahnrand bewahrt den Rest des Fahrzeugs offenbar vor dem Umkippen. Die beiden Achsen in der Mitte des Vierachsers hängen mit der linken Seite fast in der Luft.