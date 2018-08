später lesen Brand Fritteuse brennt: Eine Person mit leichter Vergiftung Teilen

Zu einem Gebäudebrand rückten mehrere Feuerwehren am Montagabend gegen 21.40 Uhr aus. In einem Haus in Burgen war aus bislang noch unbekannter Ursache eine Fritteuse in Brand geraten. Daraufhin verließen die Bewohner das Gebäude. Von Konrad Geidies