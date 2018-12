Fritteuse in Flammen: Fünf Verletzte bei Küchenbrand in Kordel

Nach einem Küchenbrand sind fünf Menschen am Sonntag in Kordel wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Von Konrad Geidies

zu dem Brand in der Friedhofstraße nach Kordel gerufen. Ein Feuerwehrmann, der in unmittelbarer Nähe wohnt, eilte mit einem Feuerlöscher in das schon stark verrauchte Haus, begann mit den Löscharbeiten und verhinderte so ein Ausbreiten des Brandes. Ausgelöst worden war das Feuer durch eine Fritteuse, die aus noch nicht geklärter Ursache angefangen hatte zu brennen. Das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung über.

Die 13 Hausbewohner, darunter eine sechsköpfige syrische Familie, konnten das Haus rechtzeitig verlassen, alle wurden vom Arzt auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Schließlich wurden drei Kinder und zwei Erwachsene vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr rettete auch einen Hund.

In der Küche und in der Wohnung entstand ein Schaden in noch nicht bezifferter Höhe. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kordel, Newel und Welschbillig, der Malteser Hilfsdienst Welschbillig, das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt, die Berufsfeuerwehr Trier mit Rettungswagen und die Polizei Schweich.

FOTO: Agentur Siko