Palzem Zwei Autofahrerinnen sind am Freitagmorgen schwerst verletzt worden, als ihre Autos nach einem Überholmanöver bei Palzem frontal zusammenstießen. Die B 419 blieb nach dem schweren Unfall mehrere Stunden gesperrt.

Nach Polizeiangaben war ein LKW auf der B 419 aus Palzem kommend in Richtung Trier unterwegs, als etwa 500 Meter hinter der Ortslage ein Auto überholte und dabei frontal mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Autofahrerinnen, eine 50-jährige Luxemburgerin und eine 21-jährige Französin, schwer verletzt. Beide wurden in ihren Wracks eingeklemmt und mussten von Rettungskräften aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden in Krankenhäuser nach Trier und Merzig gebracht. Beide befanden sich jeweils alleine im Fahrzeug. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.