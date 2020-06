Newel/Olk Zwischen Newel und Olk ist es am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Vier Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der L42 zwischen Newel und Olk gekommen. Nach Angaben der Polizei ist am Olker Berg ein Citroen Berlingo mit einem Mercedes frontal zusammengestoßen. Hierbei wurde ein Fahrzeug an die Leitplanke geschleudert und ein weiteres in die Böschung der Landstraße.