Polizei : Frontalzusammenstoß bei Olzheim

Olzheim Aus bisher unbekannter Ursache ist ein Auto auf der B 51 von der Fahrbahn abgekommen.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstagabend, 30.Januar, gegen 21.30 Uhr, auf der B 51 bei Olzheim. Das teilt die Polizei mit. Die 40-jährige Fahrerin eines PKW Toyota fuhr mit ihrer Beifahrerin von Olzheim kommend auf die B 51 in Richtung Stadtkyll auf. Eine 20-jährige PKW Fahrerin mit einem VW Golf fuhr auf der B 51 in Richtung Stadtkyll auf der rechten Spur. An der Einmündung sind die beiden Fahrspuren in Richtung Stadtkyll durch kleine, flexible Leitbaken getrennt. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Toyota über diese Baken und kam auf die rechte Spur, wo es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.