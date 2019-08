Polizei : Frontalzusammenstoß: Vollsperrung der B53 an der Mosel nach Unfall

Frontalzusammenstoß: Vollsperrung der B53 an der Mosel nach Unfall

Mülheim Zwei Autos sind auf der Bundesstraße 53 an der Mosel zwischen Mülheim und Bernkastel-Kues zusammengestoßen.

Betroffen von der Vollsperrung war die Strecke zwischen dem Stadtteil Andel und Mülheim. Nach ersten Informationen der Polizei waren kurz nach 19 Uhr zwei Fahrzeuge am Ortsausgang von Andel frontal zusammengestoßen. Der Aufprall war derart heftig, dass ein Wagen von der Fahrbahn in Richtung Weinberge geschleudert wurde. Nach Information der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Über die schwere Konnten sie jedoch noch keine Angaben machen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Rettungs und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bernkastel, das DRK aus Bernkastel und Andel sowie die Feuerwehren aus Bernkastel Kues und Andel.