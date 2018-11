Fünf Verletzte bei Unfall auf der A 602 bei Trier – Stau bis zur Abfahrt Ehrang

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ist es am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der A 602 von Schweich Richtung Trier gekommen. Von Agentur Siko

Das Unglück ereignete sich kurz vor der Pfalzeler Brücke. Dabei wurden fünf Personen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Alle wurden von einem Notarzt versorgt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau der fast bis an die Abfahrt Ehrang reichte. Die Feuerwehr Schweich sicherte die Unfallstelle von hinten ab.

Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Schweich sowie das Deutsche Rote Kreuz aus Schweich, Ehrang und Zerf sowie die Berufsfeuerwehr.