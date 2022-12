Richtung Morbach : Fünf Verletzte nach Unfall bei Hinzerath – zwei Hubschrauber im Einsatz

Update Hinzerath/Morbach Am Freitag sind auf der B 327/B 50 zwei Autos kollidiert. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 9.15 auf der B 327/B 50 zwischen Morbach und Hochscheid beim Hinzerather Kreisel. Wie die Polizei mitteilte, kamen drei Fahrzeuge aus Richtung Simmern, als der Fahrer des vordersten Autos etwa 300 Meter vor dem Parkplatz "Stumpfer Turm“ nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Der 29-jährige Fahrer des dritten Autos hatte den Vorgang jedoch übersehen, zum Überholen angesetzt und ist dem ersten Fahrzeug in die Seite gefahren.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen in den beteiilgten beiden Autos verletzt, darunter ein Kleinkind. In einem der Autos war eine Person eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, zwei von ihnen wurden mit Hubschraubern in Kliniken geflogen. An den beiden Unfallautos entstand Totalschaden. Die Fahrerin im mittleren Wagen wurde nicht verletzt, ihr Fahrzeug wurde auch nicht beschädigt.