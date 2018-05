Fünf Verletzte nach Unfall mit vier Fahrzeugen auf N15

Am Samstagmorgen ist es gegen 8.30 Uhr auf der N15 in Luxemburg zu einem Unfall mit insgesamt vier Fahrzeugen gekommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Von Sharon Kohr und Christian Altmayer

Laut Polizei waren insgesamt sechs Erwachsende und zwei Kinder in den Unfall involviert. Vier Menschen seien hierbei leicht, einer schwer verletzt worden. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe keine Lebensgefahr.

Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unklar. Laut Polizei habe der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss gestanden.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes an. Die Strecke zwischen Heiderscheid, Fuussekaul und Niederfeulen ist bis voraussichtlich 14 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über Mertzig und Merscheid sei eingerichtet, so die Polizei. In Niederfeulen ist ab der Kreuzung mit der ‘rue de Bastogne‘ sowie ab der Fuussekaul gesperrt.