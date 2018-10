später lesen Kriminalität Für Hinweise auf Katzenquäler winkt Belohnung FOTO: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues FOTO: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Teilen

Es gibt noch keine Hinweise zu dem besonders schlimmen Fall von Tierquälerei in Maring-Noviand. Wie berichtet war ein Kater mit seiner rechten Vorderpfote in eine illegal aufgestellte Tierfalle geraten. Dabei hatte sich das Tier erheblich verletzt. Es schleppte sich mit der zugeschnappten Falle am Bein in einen Hof geschleppt.