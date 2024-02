Ungeklärter Todesfall Skelettfund in Üttfeld: Kann man das Gesicht der Toten rekonstruieren?

Es ist in diesen Tagen eineinhalb Jahre her, dass in einem Lagerkeller an einem Feldrand bei Üttfeld die Überreste einer unbekannten Frau gefunden wurden: Auf der Suche nach seiner entwischten Katze hatte ein Landwirt in diesem längst nicht mehr genutzten Keller nach dem Tier geschaut. Und war dabei – am 21. September 2022 – auf eine skelettierte Leiche gestoßen, die unter einem Teppich gelegen hatte. Nicht „darin eingerollt“, wie es anfangs gerüchtelt hatte. Vermutlich hatte sich die Person einfach damit zugedeckt, um sich zu wärmen.