Munitionsfund : Durchsuchung: 52-Jähriger sammelt bei Großlittgen Weltkriegsmunition und hortet zuhause Sprengstoff

Manderscheid/Großlittgen Ein 52-Jähriger aus der VG Wittlich-Land hat im Wald bei Großlittgen Weltkriegsmunition gesammelt und in seinem Wohnhaus nahe Manderscheid Sprengstoff gehortet. Kampfmittelräumdienst und Polizei stellten die Weltkriegsmunition sicher. Die Kripo ermittelt.

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwoch, 3. August, in einem Wald bei Großlittgen und in einem Wohnhaus nahe Manderscheid in der VG Wittlich-Land mehrere hundert Kilo Weltkriegsmunition, Waffen- und Granatenteile sowie Sprengstoff sichergestellt.