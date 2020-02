Polizei : Fundsachen liegen nun bei der Polizei

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Bei der Polizei wurden in jüngster Zeit einige Fundsachen abgegeben. So wurde am Donnerstagabend am Kreisel in Daun-Rengen ein Vermessungsstativ und eine hochwertige Vermessungsstange gefunden und tags drauf ein Schlüsselbund mit Auto- und Haustürschlüssel mit einem markanten Lederanhänger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken