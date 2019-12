Feuerwehr : Funken schlagen aus Orenhofener Kamin

Foto: TV/Roland Morgen

Orenhofen In der Kapellenstraße in Orenhofen kam es am Samstagabend gegen 18.20 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz.

In einem Haus war der Kamin am brennen. Von Außen konnte man die Funken aus dem Schornstein sprühen sehen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der Rest erledigte der Schornsteinfeger. Ob ein Schaden entstand ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.