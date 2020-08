Feuerwehreinsatz in der Eifel : Funkenflug setzt Dämmstoffe in Brand

Funkenflug beim Schleifen wie auf unserem Symbolbild kann zu Bränden führen. Foto: dpa/Jens Büttner

Höchstberg Bei Flexarbeiten in einem Betrieb in Höchstberg (Landkreis Vulkaneifel) ist laut Polizei am Donnerstag eine größere Menge an Dämmstoffen in Brand geraten. Die Feuerwehren Höchstberg und Uersfeld rückten aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von TV-Redaktion

Die Polizeiinspektion Daun wurde am Donnerstag gegen 8.08 Uhr alarmiert wegen eines Brands in einem metallverarbeitenden Betrieb. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Mitarbeiter dort mit einer Schleifmaschine beschäftigt, als die dabei erzeugten Funken auf Dämmstoffe gerieten und diese in Brand setzten.