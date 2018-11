Fußgänger bei Unfall in Stadtkyll schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Freitagabend in Stadtkyll von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. red

Wie die Polizei Prüm mitteilte, kam es am Freitagabend gegen 22.05 Uhr in der Hauptstraße von Stadtkyll zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Der Fußgänger habe in alkoholisiertem Zustand vom Raiffeisenplatz aus kommend plötzlich die Fahrbahn betreten. Der aus Richtung Auelstraße kommende Autofahrer habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der Fußgänger prallte gegen die Frontscheibe des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.