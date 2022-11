Zeugen gesucht : Fußgänger in Hermeskeil von Auto angefahren - Verletzter bemerkt Armbruch erst später

Hermeskeil In Hermeskeil hat ein Auto einen Fußgänger angefahren, als dieser die Straße überqueren wollte. Doch seine Verletzungen realisierte der Fußgänger erst später.

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem die Straße überquerenden Fußgänger ist es in Hermeskeil gekommen. Der Unfall ereignete sich am 17.11. 2022 gegen 18.20 Uhr in der Trierer Straße in Höhe des Rewe Marktes.