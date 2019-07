Angefahren und überrollt : Fußgänger wird bei Unfall in Trier schwer verletzt

Fußgänger wird bei Unfall in Trier schwer verletzt

Trier Ein Fußgänger wird bei einem Unfall in der Innenstadt schwer verletzt.

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in der Trierer Brückenstraße am Donnerstag, 4. Juli, nach Mitteilung der Polizei schwer verletzt worden. Gegen 15.45 Uhr wurde er in Höhe des Hauses mit der Nummer 23 von einem Auto und von dessem Hinterrad überrollt.