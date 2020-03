Unfall in Wittlich : Fußgänger wird von Auto erfasst und verletzt

Wittlich Eine 23-jährige Autofahrerin hat laut Polizei am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in der Wittlicher Innenstadt einen Fußgänger angefahren. Sie habe in den fließenden Verkehr einfahren wollen und dabei den Mann übersehen, der den Gehweg der Karrstraße in Richtung der Trierer Straße benutzte und ihre Fahrspur kreuzte.

Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und erlitt Verletzungen an den Beinen und an der Hüfte. Er begab sich in ein Krankenhaus. Über das Ausmaß der Verletzungen können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden.