Angriff : Fußgänger wird von Unbekanntem angegriffen

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Gerolstein (red) Ein 27 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein ist am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Radweg in der Nähe des Baumarkts in Höhe der Straße „Am Rasbach“ von einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann, der sich in Begleitung einer Frau befand, geschlagen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Paar verließ den Tatort in Richtung Innenstadt. Der Täter wurde vom Geschädigten als einen 1,80 bis 1,85 großen „Europäer mit kurzen Haaren und Scheitel“ beschrieben, heißt es im Polizeibericht.