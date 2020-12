Blaulicht : Fußgängerin angefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Eine 19-jährige Fußgängerin wurde am Dienstag gegen 17 Uhr von einem Auto erfasst. Die 64 Jahre alte Fahrerin bog von dem Parkplatz eines Modeladens in die Sarresdorfer Straße ein. Dabei übersah sie die junge Frau, die in diesem Moment die Straße überqueren wollte.