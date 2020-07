Polizei : Fußgängerin leicht verletzt – 79-Jährige in Bernkastel-Kues von Auto-Seitenspiegel erfasst

Fußgängerin leicht verletzt – 79-Jährige in Bernkastel-Kues von Auto-Seitenspiegel erfasst

Bernkastel-Kues Als sie eine Parkplatzausfahrt überqueren will, wird eine 79-jährige Fußgängerin vom rechten Außenspiegel eines Autos erfasst. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizeimitteilung in Höhe der Parkplatzausfahrt des Aldi-Supermarktes in Bernkastel-Kues am Donnerstagnachmittag, 23. Juli, gegen 14.44 Uhr.