später lesen Unfall 91-jährige Fußgängerin stirbt nach Sturz in Nittel - Polizei sucht Zeugen FOTO: Fritz-Peter Linden FOTO: Fritz-Peter Linden Teilen

Twittern

Teilen



Eine 91-jährige Frau ist am Freitagvormittag in Nittel gestürzt und wenig später in einem Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei sucht Zeugen. red